OUTRE-MER
Nouvelle-Calédonie: pas question de retarder les élections pour le FLNKS
Le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) a exprimé, vendredi, sa vive inquiétude face au projet de report des élections provinciales de Nouvelle-Calédonie, dont l’examen est prévu mercredi à l’Assemblée nationale.
"Je suis Africain et Martiniquais”, une loi béninoise séduit les Antillais
Le 23 septembre, Olivier Serva, député français et guadeloupéen, annonce avoir pris la nationalité béninoise. TRT Français a interviewé l’ambassadeur du Bénin pour les Afro-descendants dans les Antilles.
Un député guadeloupéen devient citoyen béninois pour dénoncer la xénophobie en France
L’élu de Guadeloupe, Olivier Serva, a acquis la nationalité béninoise pour rappeler l’histoire de l’esclavage et répondre aux discours racistes.
Nouvelle-Calédonie: Manuel Valls met l’accord de Bougival sur les rails
Le ministre de l’Outre-mer quitte la Nouvelle-Calédonie après une visite d’une semaine. Le travail sur l’accord de Bougival a commencé mais sans la participation du principal groupe indépendantiste.
Nouvelle-Calédonie: les indépendantistes attendent plus de Paris
Le Front de libération nationale kanak socialiste (FLNKS) a confirmé mercredi rejeter l'accord signé le 12 juillet avec le gouvernement français sur l'avenir institutionnel de cet archipel du Pacifique sud.
Nouvelle-Calédonie: l’accord de Bougival ne passe pas auprès des Indépendantistes
Lors de son 45e Congrès, le FLNKS a rejeté l’accord signé à Bougival (Yvelines) en juillet entre des représentants des loyalistes et des indépendantistes pour une sortie de crise après les émeutes de mai 2024. Ce rejet devrait être confirmé mardi.
