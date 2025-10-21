Nouvelle-Calédonie: l’accord de Bougival ne passe pas auprès des Indépendantistes

Lors de son 45e Congrès, le FLNKS a rejeté l’accord signé à Bougival (Yvelines) en juillet entre des représentants des loyalistes et des indépendantistes pour une sortie de crise après les émeutes de mai 2024. Ce rejet devrait être confirmé mardi.