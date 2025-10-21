Nouvelle-Calédonie: pas question de retarder les élections pour le FLNKS
Le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) a exprimé, vendredi, sa vive inquiétude face au projet de report des élections provinciales de Nouvelle-Calédonie, dont l’examen est prévu mercredi à l’Assemblée nationale.
France: accord "historique" entre partisans et opposants à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie
Les forces politiques de Nouvelle-Calédonie, favorables et opposées à l'indépendance, sont parvenues samedi, après dix jours de concertation, à un accord "historique" actant notamment un "Etat de Nouvelle-Calédonie" inscrit dans la Constitution.
Nouvelle-Calédonie: l’accord de Bougival ne passe pas auprès des Indépendantistes
Lors de son 45e Congrès, le FLNKS a rejeté l’accord signé à Bougival (Yvelines) en juillet entre des représentants des loyalistes et des indépendantistes pour une sortie de crise après les émeutes de mai 2024. Ce rejet devrait être confirmé mardi.