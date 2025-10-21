AFRIQUE
Cameroun: la commission nationale de recensement de vote donne Biya vainqueur
La Commission nationale de recensement de vote du Cameroun a donné vainqueur le président sortant Paul Biya. Issa Tchiroma le candidat de l’opposition revendique la victoire, alors que la tension est perceptible dans le pays.
Foot: le Maroc remporte le Mondial U20 contre l'Argentine
Le Maroc a remporté pour la première fois dans l’histoire d’un pays arabe la coupe du monde des U20 par 2-0 devant l’Argentine. Pour le continent africain, c’est le deuxième titre en Coupe du monde U20 après le sacre du Ghana en 2009.
Le Maroc répond aux doléances des manifestants
Le gouvernement marocain a proposé dimanche près de 13 milliards d’euros supplémentaires pour améliorer les secteurs de l’éducation et de la santé dans le royaume. Il a aussi annoncé des réformes pour encourager les jeunes à s'engager en politique
Tunisie: des dizaines d'arrestations après des manifestations anti-pollution
Une centaine de personnes d'après des activistes sont détenues à Gabès dans le sud de la Tunisie pour des manifestations contre une usine extrêmement polluante.
Maroc: GenZ 212 réclame la libération des personnes arrêtées lors de sa mobilisation
Le mouvement GenZ 212 qui anime des manifestations de rue au Maroc pour exiger de meilleurs services médicaux et éducatifs, exige la libération des personnes arrêtées et détenues pour leur participation à ce mouvement.
Le massacre de Thiaroye était "prémédité" et "camouflé", selon un rapport sénégalais
Le massacre par l'armée française en 1944 au Sénégal de tirailleurs africains qui réclamaient leurs soldes a été "prémédité" et "camouflé", selon un rapport remis jeudi au président sénégalais.
