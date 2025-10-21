Cameroun: la commission nationale de recensement de vote donne Biya vainqueur
La Commission nationale de recensement de vote du Cameroun a donné vainqueur le président sortant Paul Biya. Issa Tchiroma le candidat de l’opposition revendique la victoire, alors que la tension est perceptible dans le pays.
Maroc: GenZ 212 réclame la libération des personnes arrêtées lors de sa mobilisation
Le mouvement GenZ 212 qui anime des manifestations de rue au Maroc pour exiger de meilleurs services médicaux et éducatifs, exige la libération des personnes arrêtées et détenues pour leur participation à ce mouvement.