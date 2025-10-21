Opinions
Les illusions transatlantiques de la France et d’Emmanuel Macron
L’arrivée au pouvoir de la nouvelle administration Trump, aux États-Unis, a révélé la faiblesse de l’influence de la France auprès de ses partenaires outre-Atlantique.
Hakan Fidan : La reconstruction et l'administration de Gaza doivent être gérées par les Palestiniens
Le ministre turc des Affaires étrangères a affirmé que plusieurs points devaient être réglés après le cessez-le-feu, notamment la libération des prisonniers, l'entrée de l'aide humanitaire et le retrait des forces israéliennes sur certaines lignes.
La Türkiye va surveiller la mise en œuvre du cessez-le-feu à Gaza, annonce le président Erdogan
Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Türkiye participerait à une mission multinationale chargée de superviser le cessez-le-feu à Gaza, tout en s’engageant à soutenir les efforts de reconstruction.