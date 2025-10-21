TÜRKİYE
Erdogan s’apprête à une tournée dans le Golfe pour renforcer les liens stratégiques
La tournée du président turc dans trois pays intervient dans le cadre des efforts soutenus déployés pour approfondir la coopération régionale dans un contexte d'évolution de la dynamique au Moyen-Orient.
Forum d'affaires et d'économie Türkiye-Afrique, une opportunité commerciale pour les investisseurs
Le PDG d’Africa Global Logistics, Eric Melet, appelle à bien définir le marché avant d’investir en Afrique et estime que les entreprises turques ont les atouts pour combler le déficit d’investissement
Erdogan salue le soutien de l'Afrique du Sud à la cause palestinienne
Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le vice-président sud-africain Paul Mashatile se sont rencontrés à Ankara pour discuter des questions régionales et mondiales.
Aurélien Denizeau
Yusuf Kamadan
Emine Erdogan assiste à un spectacle de flamenco en soutien à Gaza
L'intégralité des bénéfices de l'événement sera reversée au peuple palestinien par l'intermédiaire du Croissant-Rouge turc.
Hakan Fidan : La reconstruction et l'administration de Gaza doivent être gérées par les Palestiniens
Le ministre turc des Affaires étrangères a affirmé que plusieurs points devaient être réglés après le cessez-le-feu, notamment la libération des prisonniers, l'entrée de l'aide humanitaire et le retrait des forces israéliennes sur certaines lignes.
La Türkiye va surveiller la mise en œuvre du cessez-le-feu à Gaza, annonce le président Erdogan
Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Türkiye participerait à une mission multinationale chargée de superviser le cessez-le-feu à Gaza, tout en s’engageant à soutenir les efforts de reconstruction.
