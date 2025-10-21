Accord de cessez-le-feu à Gaza: arrivée en Israël de représentants américains

L'envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et le gendre du président Trump, Jared Kushner, rencontreront le Premier ministre israélien Netanyahu pour débattre de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu a Gaza.