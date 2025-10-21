Cameroun: la commission nationale de recensement de vote donne Biya vainqueur
La Commission nationale de recensement de vote du Cameroun a donné vainqueur le président sortant Paul Biya. Issa Tchiroma le candidat de l’opposition revendique la victoire, alors que la tension est perceptible dans le pays.
