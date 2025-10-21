POLITIQUE
125 000 Israéliens ont quitté le pays entre 2022 et 2024
Le nombre d’Israéliens émigrant à l’étranger a connu une forte hausse ces dernières années, atteignant des niveaux record, tandis qu’une faible minorité seulement est revenue dans le pays, selon un rapport de Knesset.
Gaza: Trump met la pression pour le respect du cessez-le-feu
Alors que les ministres extrémistes souhaitent la reprise de la guerre à Gaza, Trump met la pression sur Netanyahu et le Hamas en vue du respect du cessez-le-feu conclu le 10 octobre.
Cameroun: la commission nationale de recensement de vote donne Biya vainqueur
La Commission nationale de recensement de vote du Cameroun a donné vainqueur le président sortant Paul Biya. Issa Tchiroma le candidat de l’opposition revendique la victoire, alors que la tension est perceptible dans le pays.
Opinions
opinion
author
Aurélien Denizeau
Braquage du Louvre: un audit révèle d’importantes failles de sécurité
Un pré-rapport de la Cour des comptes révèle qu’un tiers des salles du musée sont dépourvues de caméras. Des voleurs ont dérobé dimanche des joyaux d’une “valeur patrimoniale inestimable”.
Accord de cessez-le-feu à Gaza: arrivée en Israël de représentants américains
L'envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et le gendre du président Trump, Jared Kushner, rencontreront le Premier ministre israélien Netanyahu pour débattre de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu a Gaza.
Gaza: Israël tue 44 palestiniens, Trump assure que le cessez-le-feu demeure en vigueur
Le président Trump a disculpé le Hamas, assurant que le cessez-le-feu restait en vigueur.
