Opinions
Le plan Bayrou : une cure d'austérité libérale qui épargne les riches et frappe les plus fragiles
La cure d’austérité, annoncée le 15 juillet par le Premier ministre François Bayrou, soulève de vives critiques dans l’opposition.
Double défi pour le Budget 2026 de la France: l’endettement et les divisions politiques
La commission des Finances de l’Assemblée nationale française commence l’examen du projet de budget 2026 ce lundi. Le texte arrivera devant l’hémicycle vendredi 24 octobre, plus de 1700 amendements ont été déposés.
"Evènements" du 17 octobre 1961: un crime d’État qui ne dit toujours pas son nom
Commémoration ce vendredi à Paris en hommage des victimes de la manifestation du 17 octobre 1961. Des centaines d’Algériens ont été jetés dans la scène, sur ordre de l’État français. Leurs noms attendent toujours une reconnaissance officielle.