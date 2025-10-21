FRANCE
Sarkozy, un prisonnier pas comme les autres
L’ancien président UMP Nicolas Sarkozy est incarcéré à la prison de la Santé après sa condamnation à cinq ans pour "association de malfaiteurs". Nicolas Sarkozy qui est soutenu de toutes parts surtout de ses amis politiques.
Macron a reçu Sarkozy avant son incarcération
Le président français Emmanuel Macron a jugé cette entrevue "normale", "sur le plan humain".
Braquage du Louvre: un audit révèle d’importantes failles de sécurité
Un pré-rapport de la Cour des comptes révèle qu’un tiers des salles du musée sont dépourvues de caméras. Des voleurs ont dérobé dimanche des joyaux d’une “valeur patrimoniale inestimable”.
Double défi pour le Budget 2026 de la France: l’endettement et les divisions politiques
La commission des Finances de l’Assemblée nationale française commence l’examen du projet de budget 2026 ce lundi. Le texte arrivera devant l’hémicycle vendredi 24 octobre, plus de 1700 amendements ont été déposés.
Rachida Dati annonce un "braquage" au Musée du Louvre, des bijoux dérobés
Selon la ministre française de la Culture, les faits ont eu lieu dimanche matin à l'ouverture des lieux. Des bijoux dérobés.
"Evènements" du 17 octobre 1961: un crime d’État qui ne dit toujours pas son nom
Commémoration ce vendredi à Paris en hommage des victimes de la manifestation du 17 octobre 1961. Des centaines d’Algériens ont été jetés dans la scène, sur ordre de l’État français. Leurs noms attendent toujours une reconnaissance officielle.
