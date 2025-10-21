Nos dernières tribunes
La France face à son épopée coloniale: déni et “immobilisme mémoriel”
Dans leur nouvel ouvrage, les historiens Benjamin Stora et Pascal Blanchard souhaitent décrypter l’épopée coloniale française et ses enjeux mémoriels. Avec en point d’orgue la question polémique des excuses officielles.
Le choix de la rédaction
Un rapport de la Cour des comptes et une note du Conseil d’analyse économique publiés en mai démontrent que l’école ne joue plus son rôle d‘intégration. Youssef Souidi, sociologue et économiste analyse cette mécanique de la ségrégation.
Dans une interview exclusive à TRT Français, Rima Hassan revient sur son engagement, son analyse des récentes menaces de déportation des Palestiniens et les parallèles qu’elle dessine entre la situation en Palestine occupée et l’Algérie colonisée.
