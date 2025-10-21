POLITIQUETÜRKİYEOPINIONSNOTRE SÉLECTIONFRANCEAFRIQUE
15 % seulement des camions d'aide humanitaire promis sont entrés à Gaza depuis le cessez-le-feu
Ce nombre est bien inférieur aux 6 600 camions qui étaient censés entrer lundi soir, selon le bureau des médias du gouvernement.
125 000 Israéliens ont quitté le pays entre 2022 et 2024
Le nombre d’Israéliens émigrant à l’étranger a connu une forte hausse ces dernières années, atteignant des niveaux record, tandis qu’une faible minorité seulement est revenue dans le pays, selon un rapport de Knesset.
Gaza: Trump met la pression pour le respect du cessez-le-feu
Alors que les ministres extrémistes souhaitent la reprise de la guerre à Gaza, Trump met la pression sur Netanyahu et le Hamas en vue du respect du cessez-le-feu conclu le 10 octobre.
Un nouveau navire avec des armes pour Israël à Fos-sur-Mer, la France accusée de complicité
Le cabinet de sécurité israélien approuve le plan de Netanyahu visant à réoccuper Gaza
Le Conseil constitutionnel français censure la réintroduction d'un pesticide
Cameroun: la commission nationale de recensement de vote donne Biya vainqueur
La Commission nationale de recensement de vote du Cameroun a donné vainqueur le président sortant Paul Biya. Issa Tchiroma le candidat de l’opposition revendique la victoire, alors que la tension est perceptible dans le pays.
Samir Hamma
Samir Hamma
Ahmed Najar
Par Aggée Célestin Lomo MYAZHIOM
Par Marwan Muhammad
Accident de funiculaire à Lisbonne: le câble n'était pas aux normes
Les premières conclusions de l’enquête sur l'accident de funiculaire début septembre à Lisbonne indiquent que le câble utilisé pour le funiculaire n'était pas aux normes. L’accident avait fait 16 morts.
Des émissaires américains rencontrent Netanyahu après des bombardements à Gaza
Gaza: Israël tue 44 palestiniens, Trump assure que le cessez-le-feu demeure en vigueur
Madagascar à l’heure du changement
Tunisie: des dizaines d'arrestations après des manifestations anti-pollution
Israël lance des frappes aériennes sur Rafah malgré le cessez-le-feu avec le Hamas
“Une gravité extrême pour l’État de droit”: Sarkozy réagit à sa condamnation
00:46
Macron: une fermeture du consulat de France à Jérusalem serait une “faute grave” d’Israël
00:14
Une chaîne israélienne se moque du président français Emmanuel Macron
00:44
Lazzarini : "La prochaine étape, c'est la création d'un État palestinien"
02:20
“Il n'y a pas de guerre à Gaza, on ne peut pas parler de deux camps opposés”
01:01
L'Algérie met fin à la gratuité des biens prêtés à l'ambassade de France
Foot: le Maroc remporte le Mondial U20 contre l'Argentine
Le Maroc répond aux doléances des manifestants
Maroc: GenZ 212 réclame la libération des personnes arrêtées lors de sa mobilisation
Le massacre de Thiaroye était "prémédité" et "camouflé", selon un rapport sénégalais
Les Infos du jour de TRT Français du 21 octobre
03:27
Les Infos du jour de TRT Français du 21 octobre
Voir grâce à une thérapie génique
06:45
Voir grâce à une thérapie génique
Bleu Blanc Bled épisode 15
13:03
Bleu Blanc Bled épisode 15
Un nom, un destin ? Est-ce que votre nom impacte votre vie ?
06:29
Un nom, un destin ? Est-ce que votre nom impacte votre vie ?
Bleu Blanc Bled épisode 14
06:34
Bleu Blanc Bled épisode 14
Le Hamas nie les allégations de violences envers les civils et de violation de l'accord de trêve
Rachida Dati annonce un "braquage" au Musée du Louvre, des bijoux dérobés
Israël a affamé les Palestiniens, mais nourrit désormais les “gangs armés de Gaza“
Israël lie l’ouverture de Rafah au retour de tous les restes des otages
Israël restitue 15 corps palestiniens supplémentaires
Israël tue 11 membres d'une même famille dans une frappe à Gaza
Mandat d'arrêt contre Netanyahu: la CPI rejette une demande d'appel israélienne
"Evènements" du 17 octobre 1961: un crime d’État qui ne dit toujours pas son nom
Par Samir Hamma
Gaza accuse Israël de vol d'organes sur des Palestiniens et réclame une enquête internationale
Forum d'affaires et d'économie Türkiye-Afrique, une opportunité commerciale pour les investisseurs
ONU: "Il faudra du temps" pour remédier à la famine à Gaza
Une société française va livrer du matériel de guerre à Israël
Nouvelle-Calédonie: pas question de retarder les élections pour le FLNKS
Macron, le monarque républicain qui vacille
CAN 2025 : 137 250 billets déjà vendus