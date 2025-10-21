Un nouveau navire avec des armes pour Israël à Fos-sur-Mer, la France accusée de complicité
Alors que les bombardements israéliens se poursuivent sans répit à Gaza, un navire transportant des armes à destination d’Israël fait escale à Fos-sur-Mer. Quatre ONG accusent la France d’”assistance à des actes génocidaires”.
Cameroun: la commission nationale de recensement de vote donne Biya vainqueur
La Commission nationale de recensement de vote du Cameroun a donné vainqueur le président sortant Paul Biya. Issa Tchiroma le candidat de l’opposition revendique la victoire, alors que la tension est perceptible dans le pays.
Opinions
"Bloquons tout": la France sociale à la croisée des chemins
Né dans la fièvre des réseaux sociaux, le mouvement "Bloquons tout " du 10 septembre a réveillé une colère sociale que beaucoup croyaient endormie. Cette mobilisation interroge sur l’avenir du conflit social en France.
Plus d'actualités
Vidéos
“Une gravité extrême pour l’État de droit”: Sarkozy réagit à sa condamnation
00:46
“Une gravité extrême pour l’État de droit”: Sarkozy réagit à sa condamnation
00:46
Macron: une fermeture du consulat de France à Jérusalem serait une “faute grave” d’Israël
00:14
Macron: une fermeture du consulat de France à Jérusalem serait une “faute grave” d’Israël
00:14
Une chaîne israélienne se moque du président français Emmanuel Macron
00:44
Une chaîne israélienne se moque du président français Emmanuel Macron
00:44
Lazzarini : "La prochaine étape, c'est la création d'un État palestinien"
02:20
Lazzarini : "La prochaine étape, c'est la création d'un État palestinien"
02:20
“Il n'y a pas de guerre à Gaza, on ne peut pas parler de deux camps opposés”
01:01
“Il n'y a pas de guerre à Gaza, on ne peut pas parler de deux camps opposés”
01:01
Divers