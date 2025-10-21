Tribunes à découvrir
Haïti face à la France : le problème de la dette de l’esclavage
Haïti commémore un bicentenaire particulier, celui d’une dette. Le 17 avril 1825, le roi Charles X signe une ordonnance qui impose à la nouvelle république indépendante le paiement de 150 millions de francs-or pour indemniser les anciens colons.
Droit du sol en France : faut-il expliquer ce pilier républicain aux élus?
Laurent Wauquiez, député LR, a proposé de restreindre le droit du sol sur tout le territoire lors du débat à l'Assemblée nationale sur la restriction du droit du sol à Mayotte. Tribune de Marwan Muhammad, auteur et expert en droits humains.
Le choix de la rédaction
Focus sur nos auteurs
Avec l’effondrement du régime d’Al-Assad, l’avenir des bases militaires russes devient incertain. Alors qu’un jeu géopolitique complexe se joue en coulisses, la question de la pérennité de cette présence militaire prend de nouvelles dimensions.