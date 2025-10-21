MOYEN-ORIENT
15 % seulement des camions d'aide humanitaire promis sont entrés à Gaza depuis le cessez-le-feu
Ce nombre est bien inférieur aux 6 600 camions qui étaient censés entrer lundi soir, selon le bureau des médias du gouvernement.
125 000 Israéliens ont quitté le pays entre 2022 et 2024
Le nombre d’Israéliens émigrant à l’étranger a connu une forte hausse ces dernières années, atteignant des niveaux record, tandis qu’une faible minorité seulement est revenue dans le pays, selon un rapport de Knesset.
Gaza: Trump met la pression pour le respect du cessez-le-feu
Alors que les ministres extrémistes souhaitent la reprise de la guerre à Gaza, Trump met la pression sur Netanyahu et le Hamas en vue du respect du cessez-le-feu conclu le 10 octobre.
Des émissaires américains rencontrent Netanyahu après des bombardements à Gaza
Au lendemain des frappes israéliennes à Gaza, le président américain Donald Trump a assuré que le cessez-le-feu restait en vigueur.
Accord de cessez-le-feu à Gaza: arrivée en Israël de représentants américains
L'envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et le gendre du président Trump, Jared Kushner, rencontreront le Premier ministre israélien Netanyahu pour débattre de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu a Gaza.
Gaza: Israël tue 44 palestiniens, Trump assure que le cessez-le-feu demeure en vigueur
Le président Trump a disculpé le Hamas, assurant que le cessez-le-feu restait en vigueur.
