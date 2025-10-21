Gaza: l’ancien footballeur palestinien Al-Obaid tué alors qu’il attendait une aide humanitaire

Âgé de 41 ans, marié et père de cinq enfants, Al-Obaid, l’un des plus grands talents de l’histoire du football palestinien avec plus de 100 buts à son actif, a été tué alors qu’il faisait la queue pour une distribution de nourriture.