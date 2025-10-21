SPORT

Foot: le Maroc remporte le Mondial U20 contre l'Argentine
Le Maroc a remporté pour la première fois dans l’histoire d’un pays arabe la coupe du monde des U20 par 2-0 devant l’Argentine. Pour le continent africain, c’est le deuxième titre en Coupe du monde U20 après le sacre du Ghana en 2009.
Rwanda: le sport au service du soft power
En accueillant cette semaine les championnats du monde de cyclisme sur route, une première pour l’Afrique, le Rwanda confirme son option d’ériger le sport en élément principal de son soft power.
Foot: Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or
L'attaquant du Paris Saint-Geramin Ousmane Dembélé a remporté le ballon d’or devançant Lamine Yamal du FC Barcelone et son coéquipier Vitinha
Football : Luca, le fils de Zinédine Zidane, opte pour l'Algérie
Contrairement à son père, Luca Zidane a choisi de défendre les couleurs de l'Algérie.
Ilia Topuria: “Nous envoyons tout notre soutien aux familles de Gaza, nous sommes avec vous”
Ilia Topuria, double champion hispano-géorgien de l’UFC et star montante du MMA, a exprimé sa solidarité avec la population de Gaza et a appelé Israël à mettre fin à sa guerre.
Gaza: l’ancien footballeur palestinien Al-Obaid tué alors qu’il attendait une aide humanitaire
Âgé de 41 ans, marié et père de cinq enfants, Al-Obaid, l’un des plus grands talents de l’histoire du football palestinien avec plus de 100 buts à son actif, a été tué alors qu’il faisait la queue pour une distribution de nourriture.
