Marseille: fermeture de la mosquée des Bleuets, l’imam dépose un recours
La préfecture des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture pour deux mois de la mosquée des Bleuets, située dans le 13ᵉ arrondissement de Marseille. L’imam et les responsables du lieu de culte ont saisi le tribunal administratif.
La mosquée des Bleuets, située dans les quartiers nord de Marseille, a reçu mercredi un nouvel avis de fermeture à la demande du préfet de région, Georges-François Leclerc, selon Le Figaro.