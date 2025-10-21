DISCRIMINATION

Discrimination

Nice: le collège privé musulman Avicenne conforté en appel
La Cour administrative d’appel de Marseille confirme la réouverture du collège musulman Avicenne de Nice après que la justice a par trois fois désavoué la décision de fermeture émise par le Préfet des Alpes-Maritimes
Nice: le collège privé musulman Avicenne conforté en appel
Marseille: fermeture de la mosquée des Bleuets, l’imam dépose un recours
La préfecture des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture pour deux mois de la mosquée des Bleuets, située dans le 13ᵉ arrondissement de Marseille. L’imam et les responsables du lieu de culte ont saisi le tribunal administratif.
Marseille: fermeture de la mosquée des Bleuets, l’imam dépose un recours
France : un homme déchire des exemplaires du Coran dans une mosquée
La Grande Mosquée de Paris exprime sa "profonde consternation" face à cette attaque, la qualifiant d'acte de haine "inacceptable" visant les musulmans.
France : un homme déchire des exemplaires du Coran dans une mosquée
Opinion
opinion
Strasbourg dans l’œil du cyclone de la droite pour une affiche d’une femme voilée
Une seule affiche avec une retraitée strasbourgeoise voilée a déclenché la colère de la droite française amplifiée par les médias Bolloré au nom de la “laïcité” et de la “France aux Français”.
Strasbourg dans l’œil du cyclone de la droite pour une affiche d’une femme voilée
France: rassemblement devant la mosquée des Bleuets menacée de fermeture
Une centaine de personnes se sont rassemblées mercredi, devant la mosquée des Bleuets, située dans le 13ᵉ arrondissement de Marseille, pour contester la nouvelle procédure de fermeture administrative annoncée par la préfecture.
France: rassemblement devant la mosquée des Bleuets menacée de fermeture
France: tags islamophobes et restes de porc devant une salle de prière musulmane à Fontaine
L’acte, qualifié “d’abominable” par l’association locale, relance le débat sur la protection des lieux de culte en France.
France: tags islamophobes et restes de porc devant une salle de prière musulmane à Fontaine