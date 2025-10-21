42 personnes expulsées des USA vers le Ghana, dénoncent des défenseurs des droits humains
Les Etats-Unis ont expulsé jusqu'à 42 personnes vers le Ghana depuis début septembre en vertu d'un accord qui vise à renvoyer des ressortissants ouest-africains, affirme un groupe ghanéen de défense des droits humains.
Deux ans de génocide à Gaza : comment les États-Unis ont protégé Netanyahu de toute responsabilité ?
Gaza est en ruines, avec des dizaines de milliers de morts, tandis que le soutien militaire américain et les vetos répétés de l'ONU ont protégé les dirigeants israéliens de toute surveillance internationale.
Opinions
Palestine: les évangéliques américains ou la politique de l’Apocalypse
Benyamin Netanyahu a lancé son opération militaire pour prendre le contrôle de la totalité de Gaza, 6 000 nouveaux logements sont prévus dans les colonies en Cisjordanie occupée avec la bénédiction de Trump et des évangéliques américains.
Washington a investi plus de 21,7 milliards de dollars dans la guerre contre Gaza, selon une étude
Le projet “Costs of War” de l'Université Brown indique que le soutien américain sous Biden et Trump a permis à la campagne génocidaire d'Israël à Gaza de se poursuivre, les opérations au Moyen-Orient coûtant au total jusqu'à 33 milliards de dollars.
États-Unis: sans accord sur le budget, le “shutdown” paralyse l’administration
Les États-Unis sont entrés mercredi en période de paralysie budgétaire, le "shutdown" conduit au gel d'une partie de l'administration fédérale. Aucune solution en vue dans l'immédiat au Congrès entre les républicains de Donald Trump et les démocrates
Gaza: le plan de paix de Trump globalement salué, mais accueilli avec scepticisme côté palestinien
Donald Trump a dévoilé un plan de paix pour Gaza, globalement salué par plusieurs pays sur la scène internationale. Mais du côté palestinien, le projet suscite du scepticisme en raison de la démilitarisation exigée du Hamas et du manque de garanties.