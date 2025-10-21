MONDE
Madagascar : Rajaonarivelo nommé nouveau Premier ministre
Le président Randrianirina a indiqué que la nomination de M. Rajaonarivelo faisait suite à une proposition des membres de l'Assemblée nationale.
Madagascar: Randrianirina investi président
M. Randrianirina, chef du CAPSAT, une unité de l'armée qui s'est jointe aux manifestants le weekend dernier, a lu le serment présidentiel lors d'une cérémonie à la Haute cour constitutionnelle à Antananarivo, la capitale.
Le chef du coup d'État militaire à Madagascar annonce qu'il "assume la présidence"
La présidence malgache condamne la "déclaration illégale" d'une unité militaire visant à suspendre la Constitution.
