Aya Nakamura : début du procès de "la banderole raciste" visant la chanteuse malienne

Les accusés sont jugés pour avoir dévoilé une banderole en mars 2024 sur laquelle on pouvait lire : "Pas question, Aya, c'est Paris, pas le marché de Bamako" - une référence à la capitale du Mali, où est née la chanteuse.