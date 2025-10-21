Opinion
Le dollar bondit dans la perspective d’une victoire de Trump
La perspective de la victoire de Donald Trump à la Maison-Blanche dope les marchés financiers. Le dollar et le Bitcoin sont en forte progression alors que les principales places boursières ont ouvert à la hausse.
France: Bruno Le Maire attribue le dérapage budgétaire à “une faute technique”
Expliquant l’origine du dérapage budgétaire en France, Bruno Le Maire, l'ancien ministre des Finances a réfuté devant les sénateurs toute “tromperie” ou “faute”, soulignant une “grave faute technique” dans l'évaluation des recettes publiques.