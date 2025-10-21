OPINIONS

"Bloquons tout": la France sociale à la croisée des chemins
Né dans la fièvre des réseaux sociaux, le mouvement "Bloquons tout " du 10 septembre a réveillé une colère sociale que beaucoup croyaient endormie. Cette mobilisation interroge sur l’avenir du conflit social en France.
Les illusions transatlantiques de la France et d’Emmanuel Macron
L’arrivée au pouvoir de la nouvelle administration Trump, aux États-Unis, a révélé la faiblesse de l’influence de la France auprès de ses partenaires outre-Atlantique.
