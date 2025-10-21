FEATURES DETAIL
POLITIQUE
TÜRKİYE
OPINIONS
NOTRE SÉLECTION
FRANCE
AFRIQUE
Utility - Spotlight Authors
Madagascar à l’heure du changement
L’île de Madagascar a un nouveau président depuis vendredi. Les militaires qui viennent d'arriver au pouvoir ont annoncé leur priorité, il veulent lutter contre la corruption et améliorer les services.
Madagascar: l'ombre française ravive la colère contre l'ex-colonisateur
L’implication de la France dans l’exfiltration du président Rajoelina a ravivé les sentiments contre l’ancien colonisateur.
De l’Afrique coloniale à Gaza… la même logique de domination et de violence
La violence multiforme israélienne à Gaza et en Cisjordanie participe de la même logique que l'oppression coloniale en Afrique.
La France face à son épopée coloniale: déni et “immobilisme mémoriel”
Dans leur nouvel ouvrage, les historiens Benjamin Stora et Pascal Blanchard souhaitent décrypter l’épopée coloniale française et ses enjeux mémoriels. Avec en point d’orgue la question polémique des excuses officielles.
France: Emmanuel Macron, le Roi de la crise
Le gouvernement Bayrou va sans doute tomber ce lundi. Cette nouvelle crise politique créée par E. Macron et son comparse F. Bayrou est l’ultime épisode d’un style de gouvernement qui joue la confrontation depuis 2017, lors du premier mandat Macron.
Palestine: les évangéliques américains ou la politique de l’Apocalypse
7 min de lecture
Reconnaissance de la Palestine : jusqu’où ira l'escalade verbale entre Paris et Tel-Aviv ?
6 min de lecture
Palestine: les évangéliques américains ou la politique de l’Apocalypse
7 min de lecture
Samir Hamma
France-Algérie : Macron acte le divorce ?
9 min de lecture
Le pétrole algérien sous pression, entre désirs d’export et besoins internes
4 min de lecture
“Antisémitisme”: quand l’accusation de Netanyahu s’invite dans la politique française
3 min de lecture
Reconnaissance de la Palestine : jusqu’où ira l'escalade verbale entre Paris et Tel-Aviv ?
6 min de lecture
Palestine: les évangéliques américains ou la politique de l’Apocalypse
7 min de lecture
Samir Hamma
France-Algérie : Macron acte le divorce ?
9 min de lecture
Le pétrole algérien sous pression, entre désirs d’export et besoins internes
4 min de lecture
Madagascar à l’heure du changement
L’île de Madagascar a un nouveau président depuis vendredi. Les militaires qui viennent d'arriver au pouvoir ont annoncé leur priorité, il veulent lutter contre la corruption et améliorer les services.
Madagascar: l'ombre française ravive la colère contre l'ex-colonisateur
L’implication de la France dans l’exfiltration du président Rajoelina a ravivé les sentiments contre l’ancien colonisateur.
De l’Afrique coloniale à Gaza… la même logique de domination et de violence
La violence multiforme israélienne à Gaza et en Cisjordanie participe de la même logique que l'oppression coloniale en Afrique.
Utility - Spotlight Authors
Palestine: les évangéliques américains ou la politique de l’Apocalypse
7 min de lecture
Reconnaissance de la Palestine : jusqu’où ira l'escalade verbale entre Paris et Tel-Aviv ?
6 min de lecture
Palestine: les évangéliques américains ou la politique de l’Apocalypse
7 min de lecture
Samir Hamma
France-Algérie : Macron acte le divorce ?
9 min de lecture
Le pétrole algérien sous pression, entre désirs d’export et besoins internes
4 min de lecture
“Antisémitisme”: quand l’accusation de Netanyahu s’invite dans la politique française
3 min de lecture
Reconnaissance de la Palestine : jusqu’où ira l'escalade verbale entre Paris et Tel-Aviv ?
6 min de lecture
Palestine: les évangéliques américains ou la politique de l’Apocalypse
7 min de lecture
Samir Hamma
France-Algérie : Macron acte le divorce ?
9 min de lecture
Le pétrole algérien sous pression, entre désirs d’export et besoins internes
4 min de lecture
La France face à son épopée coloniale: déni et “immobilisme mémoriel”
Dans leur nouvel ouvrage, les historiens Benjamin Stora et Pascal Blanchard souhaitent décrypter l’épopée coloniale française et ses enjeux mémoriels. Avec en point d’orgue la question polémique des excuses officielles.
France: Emmanuel Macron, le Roi de la crise
Le gouvernement Bayrou va sans doute tomber ce lundi. Cette nouvelle crise politique créée par E. Macron et son comparse F. Bayrou est l’ultime épisode d’un style de gouvernement qui joue la confrontation depuis 2017, lors du premier mandat Macron.
Télécharger plus