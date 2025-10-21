Double défi pour le Budget 2026 de la France: l’endettement et les divisions politiques
La commission des Finances de l’Assemblée nationale française commence l’examen du projet de budget 2026 ce lundi. Le texte arrivera devant l’hémicycle vendredi 24 octobre, plus de 1700 amendements ont été déposés.
France: l'école perpétue les inégalités sociales plutôt que de les combler
Un rapport de la Cour des comptes et une note du Conseil d’analyse économique publiés en mai démontrent que l’école ne joue plus son rôle d‘intégration. Youssef Souidi, sociologue et économiste analyse cette mécanique de la ségrégation.
Une influenceuse refusée d’un restaurant parisien à cause de son “prénom”, un cas loin d’être isolé
Une influenceuse assure avoir été refusée d’entrée à un restaurant parisien simplement à cause de son prénom, une situation qu’elle dit humiliante et révélatrice de discriminations ordinaires trop souvent ignorées.