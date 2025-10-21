SOCIÉTÉ

Double défi pour le Budget 2026 de la France: l’endettement et les divisions politiques
La commission des Finances de l’Assemblée nationale française commence l’examen du projet de budget 2026 ce lundi. Le texte arrivera devant l’hémicycle vendredi 24 octobre, plus de 1700 amendements ont été déposés.
Bouleversement dans les télécoms en France: SFR va être démantelé
Trois opérateurs français (Orange, Free, Bouygues) ont fait une offre de rachat ce mardi. Altice France est très endettée et doit 15,5 milliards d'euros, SFR a été mis en vente.
France: un nouveau gouvernement déjà sous tension
Le gouvernement Lecornu II a été présenté dimanche soir, les passations de pouvoir doivent avoir lieu aujourd’hui et le premier conseil des ministres est prévu mardi. Des tensions avec les Républicains sont déjà manifestes.
Panthéonisation de Badinter… sa tombe profanée
La tombe de Robert Badinter a été profanée, le jour même où celui-ci doit entrer au Panthéon. Cet avocat et ancien ministre a milité pour l’abolition de la peine de mort.
Une influenceuse refusée d’un restaurant parisien à cause de son “prénom”, un cas loin d’être isolé
Une influenceuse assure avoir été refusée d’entrée à un restaurant parisien simplement à cause de son prénom, une situation qu’elle dit humiliante et révélatrice de discriminations ordinaires trop souvent ignorées.
Secours populaire: les Français ont peur de devenir pauvres
A l’occasion de la présentation de son baromètre annuel sur la pauvreté et la précarité, la secrétaire nationale du Secours populaire dénonce l’effondrement du lien social et la suppression des services publics de proximité.
