Gaza: les médias français rattrapés par le génocideDepuis le 7 octobre 2023, la couverture médiatique du conflit israélo-palestinien est au cœur d’un débat brûlant. Entre pressions politiques, propagande israélienne et silences éditoriaux, les rédactions françaises peinent à refléter la réalité du gé
Le rôle controversé de la France en SyrieAprès les attentats de Paris, la France avait trouvé, sous couvert de lutte contre Daech, un prétexte idéal pour soutenir les organisations PKK/YPG en Syrie, qu’elle considère pourtant elle-même comme terroristes. Dix ans plus tard, la France semble
Une infirmière française à Gaza Imane Maarifi, infirmière humanitaire, était l’une des premières françaises à entrer dans Gaza depuis le 7 octobre 2023. Depuis, elle se bat pour rencontrer Brigitte Macron afin de mettre un terme au massacre.
Elle nous raconte
La face sombre de la démocratie françaiseLa démocratie française est-elle en faillite ?
La montée des violences policières en France soulève des questions sur l’état de la démocratie et des droits de l’homme dans le pays
Paris - Alger : L'Escalade SilencieuseParis - Alger : Tensions au sommet !
Crises diplomatiques, enjeux historiques et bras de fer politique… La relation entre la France et l’Algérie vacille. Découvrez pourquoi dans ce documentaire inédit
Un procès historique: le cimentier français Lafarge accusé Le 18 novembre à Paris, pour la première fois, une multinationale, Lafarge, est jugée pour financement du terrorisme. L’entreprise est accusée d’avoir versé plusieurs millions d’euros à plusieurs groupes terroristes en Syrie, dont Daech.
La France face au narcotrafic, un fléau hors de contrôleLa France vacille face à un narcotrafic qui explose. L’exécution de Mehdi Kessaci illustre un pays dépassé par cette économie souterraine qui pèse 7 milliards d’euros par an
Mehmet Borhan, à jamais dans l’histoire du MMA français À seulement 21 ans, Mehmet Borhan, combattant franco-turc de MMA, vient d’entrer dans l’histoire en devenant le premier Français à décrocher un titre de champion du monde amateur chez les seniors en poids léger. Portrait
BDS France: le boycott comme arme La campagne BDS France a travaillé d’arrache-pied depuis le début de la guerre à Gaza pour dénoncer l’implication d’entreprises françaises dans cette guerre. Nabila, porte-parole de BDS France, nous explique…
Rima Hassan s’exprime au micro de TRT Français Rima Hassan, eurodéputée française d’origine palestinienne, a rejoint la Flottille de la liberté Madleen pour attirer l’attention sur la situation à Gaza. Malgré son arrestation, elle est déterminée à sensibiliser le public à la cause palestinienne
44 entreprises françaises arment toujours IsraëlLe collectif Stop Arming Israel recense 44 entreprises françaises impliquées dans la production ou la fourniture de composants militaires destinés à Israël. Derrière les discours officiels, un commerce d’armes qui fait de la France une complice
Interdiction du sport pour les femmes musulmanesCette basketteuse a été exclue d’une compétition car elle portait un voile. Mais la discrimination dont elle a été victime ne l’a pas poussée à abandonner son sport favori. Voici l’histoire inspirante de Sally, la fondatrice de la ligue 100% féminine
Vivre à Gaza deux ans avec un nom juif La militante antisioniste Sarah Katz, a vécu à Gaza pendant deux ans en tant que femme juive et a soutenu la résistance des agriculteurs et des pêcheurs de Gaza.
Sarah a raconté la vie à Gaza et les gens de Gaza à TRT Français
Rencontrez la femme qui jongle dans le ciel : Semin Ozturk Elle impressionne tout le monde. C’est une idole pour les petites. Elle en met plein les yeux du public avec ses spectacles à couper le souffle.
Rencontrez la femme qui jongle dans le ciel : Semin Ozturk Sener, la première femme pilote de voltige aér
Le voyage d’amour de Philippe à travers la musique soufie La vie du musicien français Philippe Gillet a changé après être tombé amoureux d’une jeune femme turque Zeyneb et s’être converti à l’islam. Découvrez le voyage d'un musicien français de Paris à Istanbul :
“C'est incroyable de traverser un continent juste sur un batJérémy voyageait dans l’espace, les sentiers du monde entier étaient son itinéraire. Pourquoi ce voyageur invétéré a choisi les rivages d’Istanbul pour larguer les amarres ? Découvrez toute l’histoire
Voile, jeûne, mosquée, quand la droite stigmatise l'IslamUn rapport dévoilé par Le Figaro, signé par 29 sénateurs LR, propose 17 mesures islamophobes. Parmi elles : interdire le voile et le jeûne aux moins de 16 ans
Islamophobie en France: la haine anti-musulmane exploseEn France, les actes islamophobes explosent dans un silence inquiétant. Attaques contre des mosquées, agressions, meurtres : pendant que l’extrême droite passe à l’acte, les autorités minimisent, et certains responsables politiques attisent la haine.
Le lycée musulman Averroès dans le collimateur des autoritésLe ministère de l’Education nationale va faire appel contre le rétablissement du contrat d’association entre l’école et l’Etat. Le tribunal administratif de Lille avait cassé l’annulation de ce contrat par la Préfecture
Etre musulman et humoriste en France: un défi quotidien?TRT Français vous présente une nouvelle série : Les humoristes musulman.e.s de la France !
Dans la première partie de notre série, le jeune humoriste français, Islam Sehili, explique comment les discours racistes et islamophobes des médias français o
Une école musulmane de Nice forcée de fermer ses portesAprès le lycée Averroès à Lille, le gouvernement s’attaque à une nouvelle école musulmane : cette fois, c’est le collège Avicenne qui va devoir fermer ses portes
CAN 2025: Maroc, Sénégal, Algérie... qui va gagner la CANOrganisée pour la première fois depuis 1988 au Maroc, la CAN 2025 réunira les meilleures nations africaines entre décembre et janvier
Thiaroye: le massacre des tirailleurs sénégalaisLe 1er décembre 1944, des tirailleurs africains ont été massacrés par l’armée française pour laquelle ils avaient combattu pendant quatre années. Retour sur cette journée
Fatimata N'diaye: la griotte des temps modernes À 20 ans, Fatimata transforme ses mots en puissance. De ses premiers pas timides dans l’éloquence jusqu’à ses prestations sur de véritables scènes, elle déclame ses pensées, ses inspirations et ce qui la pousse à pousse à prendre la parole
Achraf Hakimi remporte le Ballon d’Or africain Achraf Hakimi, défenseur du PSG et capitaine de la sélection marocaine, a été sacré meilleur joueur africain de l’année à Rabat.
À 27 ans, il décroche pour la première fois ce prestigieux trophée de la CAF, au terme d’une saison exceptionnelle
Meriem Medjkane, héroïne d’Alger, revient sur son rôleIntitulé 196 mètres en Algérie, Alger est le premier long-métrage de Chakib Taleb-Bendiab, sélectionné pour représenter le pays aux Oscars 2025.
Le film suit Dounia, qui enquête avec l’inspecteur Sami sur l’enlèvement d’une jeune fille à Alger
Cette influenceuse africaine qui n’existe pas Sur sa page Instagram, Kenza Layli partage des recettes, ses voyages, ses activités sportives...Rien de particulier, à un détail près… Kenza n’existe pas. C’est une influenceuse générée par l’intelligence artificielle qui fait un tabac au Maroc