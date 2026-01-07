Venezuela: l’UE refuse de reconnaître la présidente par intérim Delcy Rodriguez
L’Union européenne ne reconnaîtra pas la nouvelle présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, récemment investie, mais poursuivra un dialogue ciblé avec les autorités du pays, a déclaré mardi une porte-parole de la Commission européenne.
