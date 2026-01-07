UNION EUROPÉENNE
Venezuela: l’UE refuse de reconnaître la présidente par intérim Delcy Rodriguez
L’Union européenne ne reconnaîtra pas la nouvelle présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, récemment investie, mais poursuivra un dialogue ciblé avec les autorités du pays, a déclaré mardi une porte-parole de la Commission européenne.
Venezuela : Vingt-six pays de l’UE appellent au respect du droit international
Vingt-six États membres de l’Union européenne ont appelé au calme et à la retenue, exhortant au respect du droit international après l’intervention militaire récente des États-Unis au Venezuela.
La France et l’UE condamnent les sanctions américaines contre cinq personnalités européennes
Les États-Unis ont annoncé des sanctions contre cinq personnalités européennes engagées pour une stricte régulation de la tech et contre la désinformation en ligne.
Les États-Unis interdisent de visa cinq personnalités pour censure des “points de vue américains”
Parmi les cibles figurent un ancien commissaire européen, des dirigeants de groupes anti-désinformation américains et européens, et des responsables d'ONG accusés d'avoir fait pression sur les plateformes pour censurer la parole américaine.
Mercosur: des milliers d’agriculteurs en colère bloquent les rues de Bruxelles
La Copa-Cogeca, principal lobby agricole européen, a dit attendre au moins 10.000 manifestants venus de plusieurs pays.
La signature de l’accord commercial UE-Mercosur jugé "prématurée" par Rome et Paris
Paris et Rome souhaitent des garanties renforcées, notamment des clauses miroirs et des contrôles sanitaires alimentaires plus stricts sur les importations agricoles.
