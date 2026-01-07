Fidan : une paix durable dans la guerre Russie-Ukraine “assez proche”
Selon le chef de la diplomatie turque, l’instauration d’une paix durable dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine est désormais “assez proche” et la Türkiye “assumerait la responsabilité d’un volet naval à mettre en place en cas de paix”.
