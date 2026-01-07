TÜRKİYE
Fidan : une paix durable dans la guerre Russie-Ukraine “assez proche”
Selon le chef de la diplomatie turque, l’instauration d’une paix durable dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine est désormais “assez proche” et la Türkiye “assumerait la responsabilité d’un volet naval à mettre en place en cas de paix”.
Fidan : une paix durable dans la guerre Russie-Ukraine “assez proche”
OPINIONS
opinion
author
Aurélien Denizeau
author
Yusuf Kamadan
Erdogan appelle Trump à prévenir l’instabilité au Venezuela
Recep Tayyip Erdogan a exprimé le soutien de la Türkiye au "peuple ami du Venezuela dans sa lutte pour la prospérité, la paix et le développement".
Erdogan appelle Trump à prévenir l’instabilité au Venezuela
Fidan : les Européens doivent assurer leur propre sécurité
"Garantir la sécurité de notre propre pays est une nécessité existentielle", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, à Lisbonne.
Fidan : les Européens doivent assurer leur propre sécurité
Erdogan appelle à la réintégration de la Türkiye dans le programme F-35
Le président turc affirme que la livraison des F-35 payés est "importante et nécessaire" et que la Türkiye jouera un rôle central dans la future force internationale à Gaza.
Erdogan appelle à la réintégration de la Türkiye dans le programme F-35
Des dizaines de membres présumés de Daech arrêtés lors de nouvelles opérations en Türkiye
Les forces de sécurité turques ont mené des raids coordonnés dans le cadre d’un renforcement des efforts antiterroristes, après une attaque meurtrière liée à Daech dans la province de Yalova.
Des dizaines de membres présumés de Daech arrêtés lors de nouvelles opérations en Türkiye
Un drone turc réalise des opérations de décontamination CBRN, une première mondiale
La société turque "Zeron Dynamics" a développé le drone "PUHU-KBRN", qui permettra de faire face directement aux menaces de contamination chimique, biologique, radiologique et nucléaire.
Un drone turc réalise des opérations de décontamination CBRN, une première mondiale