Sextuplé pour le PSG, vainqueur de Flamengo en coupe intercontinentale
Le PSG a réalisé un sextuplé historique en battant Flamengo en Coupe intercontinentale de football à Doha au Qatar, au terme d’une séance de tirs au but . La première victoire française en Coupe intercontinentale du football français.
Mbappé remporte sa bataille contre le PSG, condamné à lui verser 61 millions d'euros
Victoire pour l'attaquant du Real Madrid, qui dénonçait des salaires, primes et congés impayés à l'issue de son contrat en 2024.
Athlétisme: nouveau procès contre Diack fils pour dopage russe et corruption
Le nouveau procès en appel de Papa Massata Diack, fils de l'ex-patron de l'athlétisme mondial Lamine Diack, s'ouvrira lundi à la cour d'appel de Paris, après l'annulation partielle de sa condamnation dans le scandale du dopage russe de 2011.
Football: Achraf Hakimi sacré meilleur joueur africain de l'année
Achraf Hakimi, le défenseur international marocain du PSG remporte le ballon d’or africain. Il succède au nigérian Ademola Lookman.
Le Ballon d’or africain sera dévoilé aujourd’hui
Les attaquants Mohamed Salah (d'Egypte), Victor Osimhen (du Nigeria) et le défenseur marocain Achraf Hakimi, sont les trois finalistes retenus par la Confédération africaine de football (CAF) pour le titre de meilleur joueur africain 2025 ce soir.
Pogba et Ziyech dans un collectif interpellant l'UEFA à suspendre Israël de toutes les compétitions
Paul Pogba et Hakim Ziyech font partie du collectif Athletes 4 Peace, signataire d’une lettre au président de l’UEFA en vue de la suspension d'Israël de toutes les compétitions sportives pour sa politique génocidaire à Gaza notamment.
