Sextuplé pour le PSG, vainqueur de Flamengo en coupe intercontinentale
Le PSG a réalisé un sextuplé historique en battant Flamengo en Coupe intercontinentale de football à Doha au Qatar, au terme d’une séance de tirs au but . La première victoire française en Coupe intercontinentale du football français.
Football: la fédération irlandaise pour l'interdiction d'Israël des compétitions internationales
Le club Bohemians, basé à Dublin et à l'origine de la résolution, dénonce deux dispositions de l'UEFA : l'organisation de clubs dans des colonies illégales en Cisjordanie occupée et le non-respect de la politique antiraciste.
Athlétisme: nouveau procès contre Diack fils pour dopage russe et corruption
Le nouveau procès en appel de Papa Massata Diack, fils de l'ex-patron de l'athlétisme mondial Lamine Diack, s'ouvrira lundi à la cour d'appel de Paris, après l'annulation partielle de sa condamnation dans le scandale du dopage russe de 2011.
Pogba et Ziyech dans un collectif interpellant l'UEFA à suspendre Israël de toutes les compétitions
Paul Pogba et Hakim Ziyech font partie du collectif Athletes 4 Peace, signataire d’une lettre au président de l’UEFA en vue de la suspension d'Israël de toutes les compétitions sportives pour sa politique génocidaire à Gaza notamment.