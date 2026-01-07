SOCIÉTÉ

Transports paralysés en Île-de-France: bus à l’arrêt et fortes perturbations aériennes
Le ministre des Transports a appelé les Franciliens à éviter tout déplacement routier en Île-de-France, placés en vigilance orange neige et verglas, pour l’ensemble de la journée.
OPINIONS
opinion
Samir Hamma
Par Moad BADRY
Par Ufuk Necat Tasci
Grève sans précédent des médecins libéraux en France
Les médecins libéraux sont en grève à partir de ce lundi et pour 10 jours. Le mouvement va affecter les médecins du privé, les cliniques et les centres de soins. Ils contestent les mesures d’économies du budget 2026 de la sécurité sociale
Grèce: un “problème technique” paralyse temporairement le trafic aérien
Les autorités de l’aviation civile grecque ont assuré être à pied d’œuvre pour rétablir le système affecté à l’échelle nationale.
Eurostar interrompt toutes les liaisons entre Londres et plusieurs capitales européennes
La compagnie ferroviaire avait auparavant signalé de fortes perturbations sur l’ensemble de ses liaisons transmanche et recommandé à ses clients de différer leur déplacement.
Sondage Ifop: des conseils du culte musulman saisissent la justice
Selon ces conseils, le sondage – consacré aux pratiques et représentations des musulmans vivant en France – véhicule “des préjugés dangereux” et contribue à “renforcer une vision déformée” de la communauté musulmane.
France: manifestation à Marseille contre le narcobanditisme malgré la peur
Des milliers de personnes ont dominé la peur pour manifester à Marseille contre le trafic de drogue.
