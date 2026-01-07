OPINIONS
France: l'école perpétue les inégalités sociales plutôt que de les combler
Un rapport de la Cour des comptes et une note du Conseil d’analyse économique publiés en mai démontrent que l’école ne joue plus son rôle d‘intégration. Youssef Souidi, sociologue et économiste analyse cette mécanique de la ségrégation.
France: l'école perpétue les inégalités sociales plutôt que de les combler
Un rapport de la Cour des comptes et une note du Conseil d’analyse économique publiés en mai démontrent que l’école ne joue plus son rôle d‘intégration. Youssef Souidi, sociologue et économiste analyse cette mécanique de la ségrégation.