SAHEL
Mali : cinq ans après le coup d’État, le pays toujours en proie à l’instabilité
Il y a cinq ans, le 18 août 2020, au Mali, les militaires renversaient le président Ibrahim Boubacar Keïta. Cinq ans après, quel est leur bilan ?
OPINION
opinion
La rupture entre la CEDEAO et l’AES entre dans sa phase finale
La CEDEAO n’a pas convaincu les pays de l’AES à demeurer dans l’organisation. Le divorce se poursuit en douceur.
Sahel: Trump veut renouer avec les pays de l’AES
Trump veut relancer la coopération avec les pays de l’Alliance des Etats du Sahel, plombée par une série de coups d’Etat. Washington pourrait ainsi freiner l’influence accrue de la Russie, lutter contre le terrorisme et accéder aux terres rares.
Niger: nationalisation de la Somaïr, filiale de la société française Orano
Les nouvelles autorités nigériennes ont annoncé jeudi la nationalisation de la Somaïr, filiale du géant français de l'uranium Orano. Le site était contrôlé par le Niger depuis décembre 2024
Le Mali veut rétablir sa souveraineté sur l’exploitation minière
La volonté affichée du Mali de rétablir sa souveraineté sur l’exploitation de son sous-sol se heurte souvent aux intérêts des multinationales comme la canadienne Barrick Mining.
Aya Nakamura : début du procès de "la banderole raciste" visant la chanteuse malienne
Les accusés sont jugés pour avoir dévoilé une banderole en mars 2024 sur laquelle on pouvait lire : "Pas question, Aya, c'est Paris, pas le marché de Bamako" - une référence à la capitale du Mali, où est née la chanteuse.
