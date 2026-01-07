OPINION
Le Burkina Faso confirme une tentative d'assaut contre la présidence
Les services de renseignement disent avoir intercepté des communications entre un officier de l'armée et des chefs terroristes concernant les positions et les opérations des forces de défense, déclare le ministre de la Sécurité.
Aya Nakamura : début du procès de "la banderole raciste" visant la chanteuse malienne
Les accusés sont jugés pour avoir dévoilé une banderole en mars 2024 sur laquelle on pouvait lire : "Pas question, Aya, c'est Paris, pas le marché de Bamako" - une référence à la capitale du Mali, où est née la chanteuse.