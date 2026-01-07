POLITIQUE
Trump menace à nouveau d’annexer le Groenland, l’Europe s’offusque timidement
La porte-parole de la Maison Blanche a déclaré ce mardi que le président américain étudiait toutes les options même militaires pour prendre le contrôle du Groenland. L’Europe et le Danemark protestent au nom du droit international.
Aurélien Denizeau
MSF répond aux accusations d’Israël qui menace d’interdire l’ONG à Gaza
Médecins sans frontières répond mardi aux accusations d’Israël. L'ONG française fait partie des 37 ONG qu’Israël n’a pas réenregistrée pour 2026. MSF est accusée d’avoir employé un cadre du Jihad Islamique.
Mayotte a presque terminé le recensement de ses habitants
Depuis le 27 novembre et jusqu’au 10 janvier, les communes de Mayotte recensent leur population. Ce décompte est particulièrement attendu par les collectivités où les élus jugent le chiffre de 329 000 sous-estimé, ce qui conduit à des sous-dotations
Colonisation israélienne : le projet E1 relancé, la Cisjordanie menacée de partition
Un appel d’offres gouvernemental ouvre la voie à la construction du projet de colonie E1, longtemps gelé, à Jérusalem-Est occupée.
La présidente du Mexique condamne l’intervention militaire américaine au Venezuela
La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a condamné l’intervention militaire des États-Unis au Venezuela et l’enlèvement du président Nicolás Maduro, rejetant toute forme d’attaque similaire contre le Mexique.
La commune de Crans-Montana admet des lacunes après l’incendie du Nouvel An
Lors d’une conférence de presse ce mardi, plusieurs lacunes de la commune valaisanne de Crans-Montana ont été admises. Le maire a dû quitter la conférence sous escorte policière.
