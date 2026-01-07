Trump menace à nouveau d’annexer le Groenland, l’Europe s’offusque timidement
La porte-parole de la Maison Blanche a déclaré ce mardi que le président américain étudiait toutes les options même militaires pour prendre le contrôle du Groenland. L’Europe et le Danemark protestent au nom du droit international.
OPINIONS
Les illusions transatlantiques de la France et d’Emmanuel Macron
L’arrivée au pouvoir de la nouvelle administration Trump, aux États-Unis, a révélé la faiblesse de l’influence de la France auprès de ses partenaires outre-Atlantique.
Mayotte a presque terminé le recensement de ses habitants
Depuis le 27 novembre et jusqu’au 10 janvier, les communes de Mayotte recensent leur population. Ce décompte est particulièrement attendu par les collectivités où les élus jugent le chiffre de 329 000 sous-estimé, ce qui conduit à des sous-dotations