Mayotte a presque terminé le recensement de ses habitants
Depuis le 27 novembre et jusqu’au 10 janvier, les communes de Mayotte recensent leur population. Ce décompte est particulièrement attendu par les collectivités où les élus jugent le chiffre de 329 000 sous-estimé, ce qui conduit à des sous-dotations
OPINION
Martinique: quand déboulonner des statues soigne la blessure mémorielle
Pendant trois jours, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a jugé l’affaire du déboulonnage de 3 statues en Martinique en mai 2020. Le jugement est attendu le 17 novembre mais le déboulonnage constitue-t-il une forme de réparation ?
Un an après le cyclone Chido, Mayotte “délaissée” par la France
Ce 14 décembre, Mayotte va marquer une année après le cyclone Chido qui a dévasté l’île. Alors que la nouvelle ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, se rend sur place samedi, il faut constater que la reconstruction est au point mort faute d'argent.