Mayotte a presque terminé le recensement de ses habitants
Depuis le 27 novembre et jusqu’au 10 janvier, les communes de Mayotte recensent leur population. Ce décompte est particulièrement attendu par les collectivités où les élus jugent le chiffre de 329 000 sous-estimé, ce qui conduit à des sous-dotations
France: un directeur d’hôpital poursuivi après des propos racistes
Nommé le 20 novembre à la tête du CH Louis Constant Fleming, Sébastien Galleyn est poursuivi après des propos tenus sur LinkedIn, où il affirmait que “le problème, ce sont les immigrés d’Afrique du Nord et des pays musulmans”.
Martinique : une enquête en cours sur le groupe Hayot
C’est une information du journal Libération, le Parquet national financier a ouvert une enquête pour “abus de position dominante” et “escroquerie ” contre le groupe martiniquais Hayot.
Un an après Chido, des réparations au point mort
Un an après le passage du cyclone Chido à Mayotte, l’île se reconstruit doucement. De nombreux chantiers stagnent, entre particuliers peinant à être indemnisés et écoles toujours endommagées.
Un an après le cyclone Chido, Mayotte “délaissée” par la France
Ce 14 décembre, Mayotte va marquer une année après le cyclone Chido qui a dévasté l’île. Alors que la nouvelle ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, se rend sur place samedi, il faut constater que la reconstruction est au point mort faute d'argent.
Accord de Bougival : la ministre des Outre-mer propose de consulter les Calédoniens
Au terme de trois jours sur l’archipel du Pacifique, la nouvelle ministre Naïma Moutchou annonce une consultation citoyenne anticipée sur l’accord de Bougival. Ce texte est rejeté par les indépendantistes.
