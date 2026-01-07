OPINIONS
Mali : Comment Bamako reprend la main sur son or
Depuis sa réforme de son code minier, le Mali a retrouvé sa souveraineté économique. Bamako a gagné son bras de fer avec le géant Barrick Gold, inspirant le Burkina Faso et le Niger, redessinant le rapport de force avec les puissances occidentales.
"Bloquons tout": la France sociale à la croisée des chemins
Né dans la fièvre des réseaux sociaux, le mouvement "Bloquons tout " du 10 septembre a réveillé une colère sociale que beaucoup croyaient endormie. Cette mobilisation interroge sur l’avenir du conflit social en France.
Les illusions transatlantiques de la France et d’Emmanuel Macron
L’arrivée au pouvoir de la nouvelle administration Trump, aux États-Unis, a révélé la faiblesse de l’influence de la France auprès de ses partenaires outre-Atlantique.
