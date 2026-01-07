Mali : Comment Bamako reprend la main sur son or
Depuis sa réforme de son code minier, le Mali a retrouvé sa souveraineté économique. Bamako a gagné son bras de fer avec le géant Barrick Gold, inspirant le Burkina Faso et le Niger, redessinant le rapport de force avec les puissances occidentales.
