Visite d’un ministre israélien au Somaliland : la Somalie dénonce une "incursion non-autorisée"
Après la visite du Somaliland par le chef de la diplomatie israélienne, la Somalie a dénoncé une "ingérence inacceptable" dans les affaires intérieures du pays.
Le ministre israélien des Affaires étrangères se rend au Somaliland après sa reconnaissance
Le ministre israélien des Affaires étrangères est arrivé au Somaliland, deux semaines après qu'Israël ait reconnu cette république autoproclamée en 1991.
Venezuela : l'ONU exprime son inquiétude face au mépris du droit international
"Dans des situations aussi confuses et complexes que celle à laquelle nous sommes confrontés, il est important de s'en tenir aux principes", a déclaré Antonio Guterres.
