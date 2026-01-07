FRANCE
Transports paralysés en Île-de-France: bus à l’arrêt et fortes perturbations aériennes
Le ministre des Transports a appelé les Franciliens à éviter tout déplacement routier en Île-de-France, placés en vigilance orange neige et verglas, pour l’ensemble de la journée.
MSF répond aux accusations d’Israël qui menace d’interdire l’ONG à Gaza
Médecins sans frontières répond mardi aux accusations d’Israël. L'ONG française fait partie des 37 ONG qu’Israël n’a pas réenregistrée pour 2026. MSF est accusée d’avoir employé un cadre du Jihad Islamique.
Mayotte a presque terminé le recensement de ses habitants
Depuis le 27 novembre et jusqu’au 10 janvier, les communes de Mayotte recensent leur population. Ce décompte est particulièrement attendu par les collectivités où les élus jugent le chiffre de 329 000 sous-estimé, ce qui conduit à des sous-dotations
Macron: “plusieurs milliers” de soldats français pourraient être déployés en Ukraine
Les pays membres de la “Coalition des volontaires” ont acté à Paris le principe de garanties de sécurité en Ukraine, incluant la possibilité du déploiement d’une force multinationale chargée de surveiller un éventuel cessez-le-feu avec la Russie.
Neige et verglas: cinq morts en France, et les transports perturbés dans toute l’Europe
Neige et verglas ont fait au moins cinq morts sur les routes en France et les intempéries perturbent fortement mardi plusieurs pays européens, avant une nouvelle dégradation attendue mercredi.
Macron se félicite “en même temps” du renversement de Maduro et de l’élection de Doumbouya en Guinée
Emmanuel Macron a applaudi l'enlèvement de Maduro par les États-Unis, saluant la chute d’un “dictateur”, tout en se félicitant de l’”élection” de Mamadi Doumbouya en Guinée, pourtant arrivé à la tête du pays par un coup d'État en 2021.
