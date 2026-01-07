OPINIONS
Le plan Bayrou : une cure d'austérité libérale qui épargne les riches et frappe les plus fragiles
La cure d’austérité, annoncée le 15 juillet par le Premier ministre François Bayrou, soulève de vives critiques dans l’opposition.
Mayotte a presque terminé le recensement de ses habitants
Depuis le 27 novembre et jusqu’au 10 janvier, les communes de Mayotte recensent leur population. Ce décompte est particulièrement attendu par les collectivités où les élus jugent le chiffre de 329 000 sous-estimé, ce qui conduit à des sous-dotations
Macron: “plusieurs milliers” de soldats français pourraient être déployés en Ukraine
Les pays membres de la “Coalition des volontaires” ont acté à Paris le principe de garanties de sécurité en Ukraine, incluant la possibilité du déploiement d’une force multinationale chargée de surveiller un éventuel cessez-le-feu avec la Russie.
Macron se félicite “en même temps” du renversement de Maduro et de l’élection de Doumbouya en Guinée
Emmanuel Macron a applaudi l'enlèvement de Maduro par les États-Unis, saluant la chute d’un “dictateur”, tout en se félicitant de l’”élection” de Mamadi Doumbouya en Guinée, pourtant arrivé à la tête du pays par un coup d'État en 2021.