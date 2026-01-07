Le Québec est-il en train de tomber dans le piège de la laïcité à la française?

Le 5 décembre 1905, la loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat était votée en France. 120 ans plus tard, l’idée de laïcité fait florès dans la province canadienne du Québec. Une première loi est votée en 2019 et est depuis étendue.