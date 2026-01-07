UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Quelle est la portée de la loi algérienne criminalisant la colonisation française ?
En criminalisant la colonisation française, l'Algérie brandit la loi face à l'histoire. Ce geste politique fort relance le débat sur la mémoire, les réparations et la possibilité même d'un dialogue apaisé entre les deux rives de la Méditerranée.
Offensive française au "Rimland" : une stratégie d'influence de l'Europe de l'Est à l'Asie centrale
Paris tisse un réseau d'influence combinant le renseignement, la sécurité et la diplomatie énergétique sur un axe reliant la mer Baltique à la Mongolie, pour contrer Moscou et sécuriser ses ressources.
Le Québec est-il en train de tomber dans le piège de la laïcité à la française?
Le 5 décembre 1905, la loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat était votée en France. 120 ans plus tard, l’idée de laïcité fait florès dans la province canadienne du Québec. Une première loi est votée en 2019 et est depuis étendue.