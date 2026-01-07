FEATURES DETAIL
La France de 2025 rime avec instabilité politique
Un récent sondage pour le Figaro révèle que ce qui a le plus marqué les Français en 2025 est l’instabilité politique. Retour sur une année de chaos qui a profondément ébranlé la Ve République.
Quelle est la portée de la loi algérienne criminalisant la colonisation française ?
En criminalisant la colonisation française, l'Algérie brandit la loi face à l'histoire. Ce geste politique fort relance le débat sur la mémoire, les réparations et la possibilité même d'un dialogue apaisé entre les deux rives de la Méditerranée.
Offensive française au "Rimland" : une stratégie d'influence de l'Europe de l'Est à l'Asie centrale
Paris tisse un réseau d'influence combinant le renseignement, la sécurité et la diplomatie énergétique sur un axe reliant la mer Baltique à la Mongolie, pour contrer Moscou et sécuriser ses ressources.
Le Québec est-il en train de tomber dans le piège de la laïcité à la française?
Le 5 décembre 1905, la loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat était votée en France. 120 ans plus tard, l’idée de laïcité fait florès dans la province canadienne du Québec. Une première loi est votée en 2019 et est depuis étendue.
Visite de Laurent Nuñez à Alger: le grand dégel franco-algérien?
Le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nuñez, se rendra prochainement dans la capitale algérienne pour une visite cruciale. Objectif: panser les plaies de deux ans de rupture et relancer la coopération sécuritaire.
