Trump menace à nouveau d’annexer le Groenland, l’Europe s’offusque timidement
La porte-parole de la Maison Blanche a déclaré ce mardi que le président américain étudiait toutes les options même militaires pour prendre le contrôle du Groenland. L’Europe et le Danemark protestent au nom du droit international.
Macron: “plusieurs milliers” de soldats français pourraient être déployés en Ukraine
Les pays membres de la “Coalition des volontaires” ont acté à Paris le principe de garanties de sécurité en Ukraine, incluant la possibilité du déploiement d’une force multinationale chargée de surveiller un éventuel cessez-le-feu avec la Russie.
L'Europe soutient le Danemark et rejette la volonté de Trump de prendre le contrôle du Groenland
Des dirigeants européens insistent sur la souveraineté, l'intégrité territoriale et le droit des Groenlandais à décider de leur avenir, tandis qu'un proche conseiller de Trump affirme qu'aucun pays ne s'opposera à Washington au sujet du Groenland.