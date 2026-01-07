EUROPE
Trump menace à nouveau d’annexer le Groenland, l’Europe s’offusque timidement
La porte-parole de la Maison Blanche a déclaré ce mardi que le président américain étudiait toutes les options même militaires pour prendre le contrôle du Groenland. L’Europe et le Danemark protestent au nom du droit international.
Macron: “plusieurs milliers” de soldats français pourraient être déployés en Ukraine
Les pays membres de la “Coalition des volontaires” ont acté à Paris le principe de garanties de sécurité en Ukraine, incluant la possibilité du déploiement d’une force multinationale chargée de surveiller un éventuel cessez-le-feu avec la Russie.
Le Royaume-Uni se félicite de l’ouverture d’une ambassade palestinienne à Londres
Le Royaume-Uni s'est félicité de l’ouverture d’une ambassade palestinienne à Londres et a critiqué les restrictions imposées aux organisations humanitaires à Gaza.
La commune de Crans-Montana admet des lacunes après l’incendie du Nouvel An
Lors d’une conférence de presse ce mardi, plusieurs lacunes de la commune valaisanne de Crans-Montana ont été admises. Le maire a dû quitter la conférence sous escorte policière.
Banque de France: l'avenir de l'Euro menacé sans son équivalent numérique
L'euro numérique serait disponible en ligne ou hors ligne, et pourrait ainsi être utilisé sans connexion internet.
L'Europe soutient le Danemark et rejette la volonté de Trump de prendre le contrôle du Groenland
Des dirigeants européens insistent sur la souveraineté, l'intégrité territoriale et le droit des Groenlandais à décider de leur avenir, tandis qu'un proche conseiller de Trump affirme qu'aucun pays ne s'opposera à Washington au sujet du Groenland.
