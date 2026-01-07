L'économie est menacée d’un “étouffement progressif”, selon le gouverneur de la Banque de France

La France n’est pas au bord de la faillite, mais elle s’expose à un “étouffement progressif”, avertit François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, dans une interview publiée, ce samedi, par La Croix.