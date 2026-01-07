ÉCONOMIE
L'économie est menacée d’un “étouffement progressif”, selon le gouverneur de la Banque de France
La France n’est pas au bord de la faillite, mais elle s’expose à un “étouffement progressif”, avertit François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, dans une interview publiée, ce samedi, par La Croix.
Par Ali Boukhlef, Jean David MIHAMLE
Par Widad Ketfi
Les droits de douane de Trump entrent en vigueur, signant un nouvel ordre commercial
Selon le Budget Lab de l’Université de Yale, le taux effectif moyen de droits de douane américain atteint aujourd’hui 18,4 %, un niveau jamais observé depuis 1933.
Washington devrait promouvoir le libre-échange avec Ankara, selon un responsable américain du commer
Le président de la Chambre de commerce de Denver discute du potentiel de libre-échange et d'investissement avec la Turquie, visant un volume d'échanges de 100 milliards de dollars.
Coup de tonnerre dans le ciel de la sidérurgie française, ArcelorMittal supprime 600 emplois
ArcelorMittal a annoncé, mercredi, envisager 600 suppressions de postes dans le nord de la France. L’entreprise délocalise vers l’Inde certains postes.
Europe: les bourses en baisse sur fond de guerre douanière entre les États-Unis et la Chine
Trump a annoncé de nouvelles restrictions sur les exportations vers la Chine de semi-conducteurs produits aux États-Unis, plongeant le secteur des puces liées à l'intelligence artificielle dans la tourmente.
France: un déficit public moins mauvais que prévu
Le déficit public a atteint 5,8% du PIB en 2024. La dette publique a dépassé les 3 300 milliards d’euros à la fin de l’année 2024, a annoncé ce jeudi l’Insee.
