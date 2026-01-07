L'économie est menacée d’un “étouffement progressif”, selon le gouverneur de la Banque de France
La France n’est pas au bord de la faillite, mais elle s’expose à un “étouffement progressif”, avertit François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, dans une interview publiée, ce samedi, par La Croix.
France: Bruno Le Maire attribue le dérapage budgétaire à “une faute technique”
Expliquant l’origine du dérapage budgétaire en France, Bruno Le Maire, l'ancien ministre des Finances a réfuté devant les sénateurs toute “tromperie” ou “faute”, soulignant une “grave faute technique” dans l'évaluation des recettes publiques.
