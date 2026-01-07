OPINION
L'Autriche interdit le voile à l'école pour les filles de moins de 14 ans
Les députés autrichiens ont voté, ce jeudi, l'interdiction du port du voile à l'école pour les filles de moins de 14 ans, une loi jugée discriminatoire par des juristes et des organisations de défense des droits.
“Consanguinité”: Mila condamnée à seulement 1000 euros d’amende pour injure raciale
L’influenceuse d’extrême droite, Mila Orriols, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Lyon à 1000 euros d’amende avec sursis pour injure raciale, après avoir notamment écrit que les “familles maghrébines sont consanguines”.
Islamophobie: licenciement de salariées voilées du groupe de conseil Magellan Partners
Selon StreetPress, depuis septembre, deux salariées portant le voile ainsi qu’une responsable RSE opposée à la mesure ont été licenciées, après que Magellan Partners a instauré une clause interdisant les signes religieux sur le lieu de travail.