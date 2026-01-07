DISCRIMINATION

Discrimination

France: un homme condamné à 6 mois de prison pour des tags racistes
L’homme avait déjà été identifié en septembre dernier et placé sous contrôle judiciaire, mais il a récidivé.
France: un homme condamné à 6 mois de prison pour des tags racistes
OPINION
opinion
France: un directeur d’hôpital poursuivi après des propos racistes
Nommé le 20 novembre à la tête du CH Louis Constant Fleming, Sébastien Galleyn est poursuivi après des propos tenus sur LinkedIn, où il affirmait que “le problème, ce sont les immigrés d’Afrique du Nord et des pays musulmans”.
France: un directeur d’hôpital poursuivi après des propos racistes
“Consanguinité”: Mila condamnée à seulement 1000 euros d’amende pour injure raciale
L’influenceuse d’extrême droite, Mila Orriols, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Lyon à 1000 euros d’amende avec sursis pour injure raciale, après avoir notamment écrit que les “familles maghrébines sont consanguines”.
“Consanguinité”: Mila condamnée à seulement 1000 euros d’amende pour injure raciale
L'ONU s'inquiète de l'interdiction du foulard pour les filles en Autriche
Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies remet en cause la conformité de la nouvelle loi avec les normes internationales en matière de droits humains.
L'ONU s'inquiète de l'interdiction du foulard pour les filles en Autriche
Belgique : une interdiction du foulard jugée discriminatoire dans l’enseignement provincial
La Chambre des litiges estime que le port du foulard est compatible avec la fonction d’enseignante et la neutralité scolaire.
Belgique : une interdiction du foulard jugée discriminatoire dans l’enseignement provincial
Islamophobie: licenciement de salariées voilées du groupe de conseil Magellan Partners
Selon StreetPress, depuis septembre, deux salariées portant le voile ainsi qu’une responsable RSE opposée à la mesure ont été licenciées, après que Magellan Partners a instauré une clause interdisant les signes religieux sur le lieu de travail.
Islamophobie: licenciement de salariées voilées du groupe de conseil Magellan Partners