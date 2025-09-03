Les Infos du jour de TRT Français du 3 septembre

2- Emmanuel Macron prévient Benyamin Netanyahu, aucune annexion ne stoppera le mouvement de reconnaissance d’un Etat palestinien

3-L’imbroglio politique s’intensifie en France, certains Républicains menacent de ne plus soutenir le gouvernement

4-Google garde Chrome même si la justice américaine reconnaît une forme de monopole

5-Première mondiale au festival du film de Venise de “La voix de Hind Rajab”, l’histoire d’une petite Palestinienne tuée par l’armée israélienne. Un film de la tunisienne Ben Hania