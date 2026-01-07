AMÉRIQUE DU NORD

Amérique du nord

Trump menace à nouveau d’annexer le Groenland, l’Europe s’offusque timidement
La porte-parole de la Maison Blanche a déclaré ce mardi que le président américain étudiait toutes les options même militaires pour prendre le contrôle du Groenland. L’Europe et le Danemark protestent au nom du droit international.
Trump menace à nouveau d’annexer le Groenland, l’Europe s’offusque timidement
OPINIONS
opinion
Par Aurélien Denizeau
La présidente du Mexique condamne l’intervention militaire américaine au Venezuela
La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a condamné l’intervention militaire des États-Unis au Venezuela et l’enlèvement du président Nicolás Maduro, rejetant toute forme d’attaque similaire contre le Mexique.
La présidente du Mexique condamne l’intervention militaire américaine au Venezuela
Macron se félicite “en même temps” du renversement de Maduro et de l’élection de Doumbouya en Guinée
Emmanuel Macron a applaudi l'enlèvement de Maduro par les États-Unis, saluant la chute d’un “dictateur”, tout en se félicitant de l’”élection” de Mamadi Doumbouya en Guinée, pourtant arrivé à la tête du pays par un coup d'État en 2021.
Macron se félicite “en même temps” du renversement de Maduro et de l’élection de Doumbouya en Guinée
Vénézuela : la Suisse bloque les avoirs de Maduro
Alors que le président vénézuelien kidnappé par l’armée américaine, samedi, était présenté à un juge à New York et inculpé pour trafic de drogue, la Confédération helvétique a annoncé, lundi après-midi, bloquer tous les avoirs de Maduro.
Vénézuela : la Suisse bloque les avoirs de Maduro
Quid des sanctions américaines contre le Venezuela après l'enlèvement de Maduro ?
Le sort des sanctions américaines est plus que jamais d'actualité. A qui profiteront ces ressources? Aux Vénézuéliens qui pourront bénéficier d'un soulagement économique, ou aux entreprises américaines?
Quid des sanctions américaines contre le Venezuela après l'enlèvement de Maduro ?
Maduro comparaît lundi devant un tribunal à New York
La justice américaine accuse le président vénézuélien notamment de “narcoterrorisme”, de participation à un vaste réseau de trafic de drogue et d’avoir facilité l’importation de tonnes de cocaïne vers les États-Unis.
Maduro comparaît lundi devant un tribunal à New York