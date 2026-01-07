Trump menace à nouveau d’annexer le Groenland, l’Europe s’offusque timidement
La porte-parole de la Maison Blanche a déclaré ce mardi que le président américain étudiait toutes les options même militaires pour prendre le contrôle du Groenland. L’Europe et le Danemark protestent au nom du droit international.
OPINIONS
Le Québec est-il en train de tomber dans le piège de la laïcité à la française?
Le 5 décembre 1905, la loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat était votée en France. 120 ans plus tard, l’idée de laïcité fait florès dans la province canadienne du Québec. Une première loi est votée en 2019 et est depuis étendue.
Le Québec est-il en train de tomber dans le piège de la laïcité à la française?
Le 5 décembre 1905, la loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat était votée en France. 120 ans plus tard, l’idée de laïcité fait florès dans la province canadienne du Québec. Une première loi est votée en 2019 et est depuis étendue.
Macron se félicite “en même temps” du renversement de Maduro et de l’élection de Doumbouya en Guinée
Emmanuel Macron a applaudi l'enlèvement de Maduro par les États-Unis, saluant la chute d’un “dictateur”, tout en se félicitant de l’”élection” de Mamadi Doumbouya en Guinée, pourtant arrivé à la tête du pays par un coup d'État en 2021.