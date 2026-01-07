Quelle est la portée de la loi algérienne criminalisant la colonisation française ?
En criminalisant la colonisation française, l'Algérie brandit la loi face à l'histoire. Ce geste politique fort relance le débat sur la mémoire, les réparations et la possibilité même d'un dialogue apaisé entre les deux rives de la Méditerranée.
Trump menace à nouveau d’annexer le Groenland, l’Europe s’offusque timidement
La porte-parole de la Maison Blanche a déclaré ce mardi que le président américain étudiait toutes les options même militaires pour prendre le contrôle du Groenland. L’Europe et le Danemark protestent au nom du droit international.
Mali : Comment Bamako reprend la main sur son or
Depuis sa réforme de son code minier, le Mali a retrouvé sa souveraineté économique. Bamako a gagné son bras de fer avec le géant Barrick Gold, inspirant le Burkina Faso et le Niger, redessinant le rapport de force avec les puissances occidentales.
Mayotte a presque terminé le recensement de ses habitants
Depuis le 27 novembre et jusqu’au 10 janvier, les communes de Mayotte recensent leur population. Ce décompte est particulièrement attendu par les collectivités où les élus jugent le chiffre de 329 000 sous-estimé, ce qui conduit à des sous-dotations
Macron: “plusieurs milliers” de soldats français pourraient être déployés en Ukraine
Les pays membres de la “Coalition des volontaires” ont acté à Paris le principe de garanties de sécurité en Ukraine, incluant la possibilité du déploiement d’une force multinationale chargée de surveiller un éventuel cessez-le-feu avec la Russie.
Fidan : une paix durable dans la guerre Russie-Ukraine “assez proche”
Selon le chef de la diplomatie turque, l’instauration d’une paix durable dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine est désormais “assez proche” et la Türkiye “assumerait la responsabilité d’un volet naval à mettre en place en cas de paix”.
Cette influenceuse qui n’existe pas dans la vraie vie
Cette influenceuse qui n’existe pas dans la vraie vie
Meriem Medjkane revient sur son rôle au cœur des blessures algériennes
Meriem Medjkane revient sur son rôle au cœur des blessures algériennes
Achraf Hakimi remporte le Ballon d’Or africain
Achraf Hakimi remporte le Ballon d’Or africain
Fatimata N’diaye : la griotte des temps modernes
Fatimata N’diaye : la griotte des temps modernes
Thiaroye: le massacre des tirailleurs sénégalais
Thiaroye: le massacre des tirailleurs sénégalais
