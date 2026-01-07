POLITIQUETÜRKİYEOPINIONSNOTRE SÉLECTIONFRANCEAFRIQUE
Transports paralysés en Île-de-France: bus à l’arrêt et fortes perturbations aériennes
Le ministre des Transports a appelé les Franciliens à éviter tout déplacement routier en Île-de-France, placés en vigilance orange neige et verglas, pour l’ensemble de la journée.
Transports paralysés en Île-de-France: bus à l’arrêt et fortes perturbations aériennes
Quelle est la portée de la loi algérienne criminalisant la colonisation française ?
France : de plus en plus de policiers et gendarmes quittent leur travail
Le “souverainisme économique” du Mali gagne l’Afrique
Trump menace à nouveau d’annexer le Groenland, l’Europe s’offusque timidement
La porte-parole de la Maison Blanche a déclaré ce mardi que le président américain étudiait toutes les options même militaires pour prendre le contrôle du Groenland. L’Europe et le Danemark protestent au nom du droit international.
Trump menace à nouveau d’annexer le Groenland, l’Europe s’offusque timidement
OPINIONS
opinion
author
Goktug Caliskan
Samir Hamma
Samir Hamma
Par Ahmed Najar
Par Aggée Célestin Lomo MYAZHIOM
MSF répond aux accusations d’Israël qui menace d’interdire l’ONG à Gaza
Médecins sans frontières répond mardi aux accusations d’Israël. L'ONG française fait partie des 37 ONG qu’Israël n’a pas réenregistrée pour 2026. MSF est accusée d’avoir employé un cadre du Jihad Islamique.
MSF répond aux accusations d’Israël qui menace d’interdire l’ONG à Gaza
Mayotte a presque terminé le recensement de ses habitants
Depuis le 27 novembre et jusqu’au 10 janvier, les communes de Mayotte recensent leur population. Ce décompte est particulièrement attendu par les collectivités où les élus jugent le chiffre de 329 000 sous-estimé, ce qui conduit à des sous-dotations
Mayotte a presque terminé le recensement de ses habitants
Macron: “plusieurs milliers” de soldats français pourraient être déployés en Ukraine
Les pays membres de la “Coalition des volontaires” ont acté à Paris le principe de garanties de sécurité en Ukraine, incluant la possibilité du déploiement d’une force multinationale chargée de surveiller un éventuel cessez-le-feu avec la Russie.
Macron: “plusieurs milliers” de soldats français pourraient être déployés en Ukraine
Plus d'actualités
Le Royaume-Uni se félicite de l’ouverture d’une ambassade palestinienne à Londres
Politique
La présidente du Mexique condamne l’intervention militaire américaine au Venezuela
La commune de Crans-Montana admet des lacunes après l’incendie du Nouvel An
Macron se félicite “en même temps” du renversement de Maduro et de l’élection de Doumbouya en Guinée
Vénézuela : la Suisse bloque les avoirs de Maduro
Vidéos
Cette influenceuse qui n’existe pas dans la vraie vie
03:11
Meriem Medjkane revient sur son rôle au cœur des blessures algériennes
02:07
Achraf Hakimi remporte le Ballon d’Or africain
00:59
Fatimata N’diaye : la griotte des temps modernes
05:00
Thiaroye: le massacre des tirailleurs sénégalais
01:17
Sélection du jour
Gaza : La pénurie de carburant paralyse l'hôpital Al Awda
Afrique
Président somalien : Israël a reconnu le Somaliland en échange d'un déplacement de Palestiniens
Le Mali et le Burkina Faso imposent des restrictions d’entrée aux ressortissants américains
Soudan: l’insécurité croissante pousse plus de 4 000 civils à fuir le Kordofan, selon l’ONU
Reconnaissance du Somaliland par Israël: la crainte d’un déplacement forcé des Palestiniens
Podcast
Les Infos du jour du 7 janvier 2026
03:39
La résurgence de la justice tribale au Yémen
08:32
Bleu Blanc Bled épisode 24 partie 1
09:03
La Türkiye plus sportive que jamais
09:04
Bleu Blanc Bled épisode 23
12:28
Divers
L’UE exhorte Israël à autoriser les ONG internationales à opérer à Gaza
La presse étrangère fustige l'interdiction israélienne d'accès à Gaza
Banque de France: l'avenir de l'Euro menacé sans son équivalent numérique
L'Europe soutient le Danemark et rejette la volonté de Trump de prendre le contrôle du Groenland
France: le gouvernement ne convainc pas, les agriculteurs continuent la mobilisation
Crans-Montana: après le deuil, le début de l’enquête en Suisse
Gaza: une frappe israélienne tue 2 personnes, dont un enfant, dans un abri pour familles déplacées
Nestlé procède à un rappel volontaire de laits pour bébés dans plusieurs pays européens
Erdogan appelle Trump à prévenir l’instabilité au Venezuela
Venezuela : l'ONU exprime son inquiétude face au mépris du droit international
Fidan : les Européens doivent assurer leur propre sécurité
Macron affirme que la France "n'approuve pas" la "méthode" utilisée pour renverser Maduro
Dix personnes condamnées jusqu’à huit mois avec sursis pour cyberharcèlement de Brigitte Macron
Quid des sanctions américaines contre le Venezuela après l'enlèvement de Maduro ?
Erdogan appelle à la réintégration de la Türkiye dans le programme F-35